Fernando Santos açıkladı: Aboubakar aramıza katılacak Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın takıma döneceğini belirtti.

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Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, formasına kavuşuyor.

Ülkesi Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesi sonrasında yeniden takıma dahil olan 32 yaşındaki golcünün takıma dönüşünü Kayserispor beraberliğinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos duyurdu.

"Aboubakar aramıza katılacak"

69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley, Rashica aramıza katılacak. Bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak. Sadece yeni transferleri konuşmak diğer oyunculara saygısızlık olur. Soruyu anlıyorum ama konuşamıyorum. Dediğim gibi onlar takıma yardımcı olacak. Takıma gelecekler var. Herkes takıma yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.