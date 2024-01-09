Fernando Santos açıkladı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktım çünkü... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, düzenlenen imza töreninde Cristiano Ronaldo ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

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Siyah-beyazlılar, yeni hocasına kavuştu.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Fernando Santos, düzenlenen imza töreninde Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Bir muhabirin "Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu neden yedek bıraktınız?" sorusuna Santos, flaş bir yanıt verdi.

"Taktiksel bir karardı"

Portekizli teknik adam, yaptığı açıklamada şunları söyledi: