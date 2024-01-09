Fernando Santos açıkladı! Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktım çünkü...
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Siyah-beyazlılar, yeni hocasına kavuştu.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Fernando Santos, düzenlenen imza töreninde Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Bir muhabirin "Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu neden yedek bıraktınız?" sorusuna Santos, flaş bir yanıt verdi.

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"Taktiksel bir karardı"

Portekizli teknik adam, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cristiano Ronaldo'yu taktiksel bir karar alarak Dünya Kupası zamanı yedek bıraktık. Bu kararı almak zorundaydım ve doğru yaptım. Elenmeseydik, çok sıkıntı olmayacaktı. Benim için takım önemli.

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