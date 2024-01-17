Fernando Santos, Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti

ensonhaber.com
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 20. haftasında Dolmabahçe'de oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında yaşadığı sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Fernando Santos, Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü’den sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Hadziahmetovic’e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sezonu kapattı
Bosna Hersekli futbolcunun, en az 6 ay forma giyemeyeceği ve sezonu kapattığı öğrenildi.
Orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 30 maçta 6 asist kaydetti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış