Fernando Santos, Beşiktaş maçını tribünden takip etti

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Beşiktaş, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Son dönemlerin çıkış yapan ekibi Rizespor'un ev sahipliğinde oynanan müsabakaya konuk ekip Beşiktaş, U19 takımının çalıştırıcısı Serdar Topraktepe yönetiminde çıktı.
Siyah-beyazlılarda ise göreve getirilen ve 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalanan yeni teknik direktör Fernando Santos takımın başında yer almadı.
Beşiktaş'ı tribünden izledi
69 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Fernando Santos, bugün gerçekleşen imza törenin ardından uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.
Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Rize Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.
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