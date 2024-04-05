Fernando Santos, Beşiktaş tarihine geçti! En az galibiyet alan hoca

Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelen Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelede beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, üç puanlı sisteme geçildiğinden beri siyah-beyazlı takımın en düşük galibiyet yüzdesine sahip hoca olarak kayıtlara geçti.
12 maçta sadece 4 galibiyet
Opta verilerine göre, Fernando Santos'un göreve geldiği dönemden bu yana Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı maçların sadece yüzde 33'ünden galibiyetle ayrılabildi.
Bu istatistik, Santos'un Beşiktaş'taki başarısız geçmişine işaret ediyor.
Başakşehir ile oynanan karşılaşmada da galibiyet alamayan Beşiktaş, Santos 12 maçta sadece 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergilemeye devam ediyor.
Taraftarlar endişeli
Taraftarlar, takımlarının ligdeki performansından memnun olmamaları nedeniyle Santos'a olan eleştirilerini artırırken, Beşiktaş'ın ligdeki durumu da gittikçe endişe verici bir hal almaya başladı.
Gelecek sezonu işaret eden Santos'un oynattığı futbol ise siyah-beyazlı futbolseverleri memnun etmiyor.
"Önümüzdeki yılın projesi için buradayım"
Öte yandan Portekizli teknik direktör, istifa soruları sonrasında şu cevabı vererek, gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini vermişti:
Bu tamamen bana bağlı değil. Yönetim başka bir hoca düşünürse bazı şeyler farklı olabilir ama ben onlara inanıyorum, onlar da bana inanıyor. 1,5 yıllık sözleşmeye imza attım. Buraya proje için geldim. Bu sadece bu sezon için değil. Bu sezon ligi en iyi şekilde bitirmek ve Türkiye Kupası'nı alma hedefiyle geldik. Bu takım benden önce 4 hoca değiştirdi. Bunun bilincindeydim. Takımın ne halde olduğunu herkes biliyordu. Önümüzdeki yılın projesi için buraya geldim. Önümüzdeki yılı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Beşiktaş ligde ve kupada şampiyonluğa oynasın ve savaşsın istiyoruz.
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