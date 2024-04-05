Fernando Santos, Beşiktaş tarihine geçti! En az galibiyet alan hoca Fernando Santos, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçildiğinden bu yana yüzde 33 ile Beşiktaş'ın en düşük galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu.

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Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya gelen Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelede beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, üç puanlı sisteme geçildiğinden beri siyah-beyazlı takımın en düşük galibiyet yüzdesine sahip hoca olarak kayıtlara geçti.

12 maçta sadece 4 galibiyet

Opta verilerine göre, Fernando Santos'un göreve geldiği dönemden bu yana Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı maçların sadece yüzde 33'ünden galibiyetle ayrılabildi.

Bu istatistik, Santos'un Beşiktaş'taki başarısız geçmişine işaret ediyor.

Başakşehir ile oynanan karşılaşmada da galibiyet alamayan Beşiktaş, Santos 12 maçta sadece 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergilemeye devam ediyor.

Taraftarlar endişeli

Taraftarlar, takımlarının ligdeki performansından memnun olmamaları nedeniyle Santos'a olan eleştirilerini artırırken, Beşiktaş'ın ligdeki durumu da gittikçe endişe verici bir hal almaya başladı.

Gelecek sezonu işaret eden Santos'un oynattığı futbol ise siyah-beyazlı futbolseverleri memnun etmiyor.

"Önümüzdeki yılın projesi için buradayım"

Öte yandan Portekizli teknik direktör, istifa soruları sonrasında şu cevabı vererek, gelecek sezon da takımda olacağının sinyalini vermişti: