Fernando Santos: Beşiktaş'ın oyunu bu şekilde olmamalı Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Gaziantep FK'ye 2-0 yenildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Takımın hocası olarak taraftardan özür diliyorum. Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. Takımın hocası olarak ilk sorumluluk bende. Kötü bir maç oynadık. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Öncelikle olan sorumlu her zaman hocadır dediğim gibi. Tekrar konuşacağız. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız" dedi.

"Beşiktaş'ın oyunu bu şekilde olmamalı"

69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, "Beşiktaş kimliğini gösteremedik bugün. Her zaman söylediğim bir şey var, rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Bugün bunu yapmadık. Yeterince agresif değildik. Ama bu durumu değiştirecek olanlar da bizleriz. Beşiktaş'ın oynadığı oyun bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz. Konuşacağız, durumu düzelteceğiz. Düzeltmemiz gerekenler de bizleriz. Daha fazla fırsat yaratan bir takım olmalıyız. Oyuncularla da konuşacağız. Özellikle ligin son döneminde de daha iyi yapmamız gereken şeyleri yapacağız" ifadelerini kullandı.