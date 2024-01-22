Fernando Santos futbolcularını motive etti: Başınızı kaldırın Pendikspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos ise yaptığı konuşmayla kara bulutları dağıtmayı başardı.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'tan, 4-0'lık Pendikspor yenilgisi sonrası öğrencilerine uyarı geldi.

Santos, Pendikspor yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmişti.

Maç sonunda "Tüm sorumluluk bana ait. İdmanda bu oyuncuları ben çalıştırdım ve tüm taktiği ben verdim." diyerek oyuncularını basının önüne atmayan Portekizli hoca, soyunma odasında ise tatlı sert uyarılarda bulundu.

"Kaldırın kafanızı"

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirten Santos, futbolcularına taleplerini anlattı:

Bir daha böyle bir performans istemiyorum. Adana Demir maçıyla kendimizi affettireceğiz. Evimizde kazanarak gerçek Beşiktaş'ı göstereceğiz. Bu gidişatı değiştirmek sizin elinizde, kafanızı kaldırın ve önümüzdeki maça odaklanın.

Takım hırslandı

Santos'un konuşması sonrasında kenetlenen siyah-beyazlı oyuncular da Adana Demirspor mücadelesi için galibiyet yemini etti.