Fernando Santos: Galatasaray maçını sonra konuşuruz Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruya "Şu an önümüzde Konyaspor maçı var. Sonrasını sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

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Süper Lig’de Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Mücadele 2-0 Beşiktaş lehine sonuçlandı.

Galibiyet golleri; 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Santos sözlerine şöyle başladı:

Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Rakibimiz kontratak oynayan bir takım. İstanbulspor'a çok fazla kontratak fırsatı verdik. Bazen kompakt değildik, takım boyu çok uzadı, sıkıntılar yaşadık. Değiştirmemiz gereken 3-4 şey var. Çok fazla top kaybı yapıyoruz, topu kaptıktan sonra çok basit şekilde geri verebiliyoruz, birebirlerde yeteri kadar agresif değiliz, alamıyoruz.

"Rakibimiz 1 gol bulsaydı işler sıkıntıya girebilirdi"

Daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Fernando Santos, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bunlar önemli. İdmanlarda çözmek zorundayız. İyi şeyler var ama öncelik vermemiz gereken şeyler iyi olmadığımız şeyler. Rakibimiz 1 gol bulsaydı işler sıkıntıya girebilirdi. Daha iyiydik ama daha iyi olmamız gereken şeyler var.

"Topa daha çok sahip olmalıyız"

Topa daha çok sahip olmaları gerektiğini söyleyen Santos, şu ifadeleri kullandı:

Topa daha çok sahip olmalıyız. Bizi büyük takım yapan şey. Orta seviye takımlar topun peşinde koşar. Biz orta seviye değiliz. Topa sahip olma düşüncesini devam ettirmeliyiz. Bunu da çalışarak, oyuncularla konuşarak yapabiliriz. Bu konuyu geliştireceğiz.

"Galatasaray maçını sonra konuşuruz"

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında gelen soruya ise Santos şu şekilde cevap verdi: