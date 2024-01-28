Fernando Santos: Hakemlerin daha dikkatli olması lazım

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sivasspor'a 3 puanı getiren golü Rey Manaj attı. Beşiktaş bu yenilgiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Mücadele sonrası siyahlı-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.
"Çok uğraştık ama bir şekilde sonuçlandıramadık"
Fernando Santos maç sonrasında, şu sözleri sarf etti:
Rakamlarda üstündük ama maça kötü başladık. İlk 15 dakika çok kötü oynadık. Öyle bir gol yedik ki, rakibe hediye ettik. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Oyuncularımın şunu anlaması lazım. İlk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmak zorundayız. Çok uğraştık ama bir şekilde sonuçlandıramadık.
"İki haftadır hakkımızın yendiğini söyleyebilirim"
Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında, şunları dedi:
Bunla ilgili hiç konuşmadım ama konuşmak zorundayım. Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu vardı. İki haftadır hakkımızın yendiğini söyleyebilirim. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. Bu doğru değil. Sivasspor'un hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Sivas bizim onlara verdiğimiz şansı değerlendirdi. Bizim oynamamız önemli.
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