Fernando Santos: Hakemlerin daha dikkatli olması lazım Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Sivasspor mağlubiyeti sonrasında; "İki haftadır hakkımızın yendiği söyleyebilirim. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. Bu doğru değil" dedi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sivasspor'a 3 puanı getiren golü Rey Manaj attı. Beşiktaş bu yenilgiyle Süper Lig'deki galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Mücadele sonrası siyahlı-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

"Çok uğraştık ama bir şekilde sonuçlandıramadık"

Fernando Santos maç sonrasında, şu sözleri sarf etti:

Rakamlarda üstündük ama maça kötü başladık. İlk 15 dakika çok kötü oynadık. Öyle bir gol yedik ki, rakibe hediye ettik. İkinci yarı istediklerimizi sahaya yansıttık. Oyuncularımın şunu anlaması lazım. İlk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmak zorundayız. Çok uğraştık ama bir şekilde sonuçlandıramadık.

"İki haftadır hakkımızın yendiğini söyleyebilirim"

Beşiktaş teknik direktörü sözlerinin devamında, şunları dedi: