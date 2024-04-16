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Fernando Santos ile Cenk Tosun arasında tartışma: Patron benim...

Fernando Santos ile Cenk Tosun arasında tartışma: Patron benim... Beşiktaş'ta görevine son verilen Fernando Santos'un Samsunspor maçı öncesi takım kaptanlarından Cenk Tosun ile tartışma yaşadığı ortaya çıktı.