Fernando Santos ile Cenk Tosun arasında tartışma: Patron benim...

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Samsunspor maçından sonra ayrılan Fernando Santos'un, Cenk Tosun ile bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı.
Maç öncesinde yedek olduğunu öğrenen Cenk Tosun, Santos'un odasına giderek durumu sorguladı.
"Patron benim, karar benim"
"Uzun süredir yedek kulübesindeyim ve neden yedek olduğunu anlamış değilim" diyen Cenk'e Santos'un "Patron benim. Buna ben karar veririm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
Tartışmanın ardından Santos'un yardımcılarının durumu yatıştırdığı öğrenildi.
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