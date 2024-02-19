Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos'tan Necip Uysal'a büyük övgü Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Necip Uysal'ın harika oynadığını belirten Santos, "Joe Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip Uysal'ın suçu" ifadesini kullandı.

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ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "İlk 25 dakikada maça çok kötü başladık. Berbattık. Sahada yoktuk. Agresif değildik. Topu kullanamadık. Rakip sahaya yerleşemedik. 25. dakikadan sonra toparlanmaya başladık" dedi.

"İkinci yarıya farklı bir havada girdik"

İkinci yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını aktaran 69 yaşındaki çalıştırıcı, "İkinci yarıya farklı bir havada girdik. Topu döndürmeye başladık. Önde bastık. Daha agresiftik. Gerekenleri yaptık. İyi fırsatlar yakaladık. İlk 25 dakikadaki performansımızı bir daha tekrarlamamalıyız. Beşiktaş böyle oynayamaz. Bunu kabul edemem. Değiştirmeliyiz. Daha yüksek tempoda ve ikinci yarıdaki gibi oynamalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.

"Oyunu domine etmek zorundayız"

Beşiktaş'ın iç sahada ve deplasmanda oyunu kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Portekizli hoca, "Beşiktaş asla kontra atak yapacak bir takım değil. Oyunu domine etmek zorundayız. Bunu yapabilmek için çalışmalıyız. Göreve başlayalı 40-45 gün oldu. Tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yapmaya başladık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. En kısa sürede çözeceğiz. Organize ataklarımızı geliştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu"

Santos, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Joe Worrall'ın bu maçta yedek kalmasıyla ilgili bir soruyu, "Necip Uysal harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Çünkü Necip takımın en iyilerinden biri" şeklinde yanıtladı.

"Aboubakar idmanlarda iyi çalışıyor"

Fernando Santos, 72 gün sonra siyah-beyazlı formayla maça çıkan Vincent Aboubakar ile ilgili de "Aboubakar idmanlarda iyi çalışıyor. Yetenekli bir oyuncu. Takıma faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.