Fernando Santos imzayı attı: İşte ilk sözleri... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos dönemi başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli hoca için imza töreni düzenledi. Deneyimli teknik adam, taraftarı heyecanlandıran sözler sarf etti.

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Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, yaklaşık 2 haftalık arayışın ardından Fernando Santos ile anlaşma sağladı.

Dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli hoca, Kartal'a imza atıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa şampiyonu hoca için imza töreni düzenledi.

Fernando Santos'un ilk sözleri şöyle:

Sayın Hasan Arat başkanımızla efsane başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulüp kültürünü hak ettiği yere getireceğiz.



İlk olarak kolektif çalışmamızı sahada göstermeliyiz. Sayın Samet Aybaba ile bunları konuştuk birkaç kez. Takım olarak ligde çok iyi durumda değiliz ancak hep beraber, Beşiktaş'ın tüm paydaşlarıyla büyük zaferler kazanmak için çalışacağız.



Beşiktaş'a karşı iki kez rakip oldum. Bir kere İstanbul'da ve diğeri Ankara'da. İstanbul'u çok seviyorum, ailem de çok seviyor. Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Beşiktaş'ı daha iyi bir yere getireceğiz. Çalışacağız.

"Kalite çok önemli"

Beşiktaşlı taraftarlara bu yolda ihtiyacımız var. Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli, çok önemli bir detay. Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek.

"Aileme biri saldırırsa..."

Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma ben aile olurum, benim aileme biri saldırırsa, bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Benim ve yardımcılarımın görüşleri önemli. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var. Bu şekilde gelişebiliriz.

"Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum"

Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı.

"Pepe ve Quaresma ile konuştum"

Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti.

"Sahaya ölmeye çıkmalıyız"

Benim tek amacım kazanmak! Kaybettiğim zaman uyuyamam! Benim takımım her zaman kazanmak zorunda! Savaşmak, sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. Bunu en kötü durumda bile yapmak durumundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz.

"Elimde sihirli değnek yok"