Fernando Santos kanunları: Yemekte cep telefonu yasak Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos saha içinde olduğu kadar saha dışındaki disipliniyle de dikkat çekiyor. İşte Fernando Santos'un daha önce uyguladığı kanunlar...

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, disipliniyle ön plana çıkıyor.

Portekizli hoca, Polonya Milli Takımı'nı çalıştırdığı 9 aylık süreçte saha içi kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da konuşulmuştu.

Futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklayan Santos, Dünya Kupası primleriyle alakalı konuşmayı da kısıtlamıştı.

Rize'de maçı seyredecek

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'a dün akşam kavuştu. 1.5 yılı garanti, 1 yılı ise opsiyonlu olarak 2.5 yıllık anlaşmaya varılan deneyimli hoca, 1.5 yıl için 3.5 milyon euro kazanacak.

Portekizli çalıştırıcı, yeni takımının maçını tribünden izlemek için yöneticilerle birlikte Rize'ye uçacak.

Tesislerde ilk şart disiplin

Yönetimin Fernando Santos tercihinde, tecrübesinin yanında disiplinli olması en önemli etken oldu. 5 oyuncunun (Aboubakar, Ghezzal, Bailly, Rosier, Onana) kadro dışı kalmasına kadar giden sürecin ardından Ümraniye'de disiplini sağlayacak teknik adam arzusu ortaya çıktı.

Son olarak çalıştırdığı Polonya Milli Takımı'nda sadece 6 maçta görev alan 69 yaşındaki hoca da artık kulüp takımı çalıştırmak ve daha aktif olmak istediği için Beşiktaş'ın teklifine çok düşünmeden olumlu yanıt verdi.

Saha dışında da konsantre

Polonya Milli Takımı'nda 9 ay görev alan Santos, saha içinde olduğu kadar saha dışındaki uygulamalarıyla da çok konuşuldu. Portekizli hoca, futbolculara yemek esnasında cep telefonu kullanımını yasaklarken, Dünya Kupası primleriyle alakalı da konuşma yasağı getirdi.

Bunun dışında oyuncuların antrenmanlarda disiplinli çalışmasını ve maçtaymış gibi konsantre olmasını isteyen Santos, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.