Fernando Santos: Kazanmayı haketmiştik

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak art arda 3. maçından da puan kaybıyla ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim"
Santos'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı."
"Bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik"
"Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok."
"Oyuncularımızı suçlamaya gerek yok"
"Geçen haftaki çok kötü Gaziantep maçından beri iyi bir reaksiyon gösterdik aslında, oyuncularımızı suçlamaya gerek yok. Bu sezonki en iyi ikinci devremizdi diyebilirim ama olmadı. Oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdik, milli arada hazırlanmak için önemli bir süremiz var. Bu sürenin bize iyi geleceğini düşünüyorum."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış