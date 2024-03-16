Fernando Santos: Kazanmayı haketmiştik Sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Fernando Santos maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup olarak art arda 3. maçından da puan kaybıyla ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim"

Santos'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Son 2 maçtan farklı bir maç oldu, ciddi fırsatlar yakaladık. İkinci yarı için söylenecek bir şey yok, olmadı bir türlü. Bunca yıllık futbol hayatımda böyle bir penaltı görmedim, Milot iyi vurdu aslında ama büyük bir şanssızlık yaşadı."

"Bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik"

"Galatasaray ve bu maçı kazanmayı hak etmiştik, Galatasaray maçında en azından beraberliği hak etmiştik ama bu maçı kazanmayı kesinlikle hak ettik. Artık buna karşı mücadele edeceğiz, yapacak bir şey yok."

"Oyuncularımızı suçlamaya gerek yok"