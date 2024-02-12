Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'u kızdıran soru Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında sorulan bir soru Portekizli hocayı kızdırdı.

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ensonhaber.com

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'a konuk olduğu mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Oyunumuzu bakınca bu maçın berabere bitmesi adil bir sonuç oldu. Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçimlerinden tatminim. Sonuç anlamında tatmin değilim tabii ki. Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız" dedi.

"Mücadeleci bir ruh sergiledik"

69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ayrıca, "Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley, Rashica aramıza katılacak. Bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak. Sadece yeni transferleri konuşmak diğer oyunculara saygısızlık olur. Soruyu anlıyorum ama konuşamıyorum. Dediğim gibi onlar takıma yardımcı olacak. Takıma gelecekler var. Herkes takıma yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

"Kupada attığımız goller sayılmıyor mu?"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Beşiktaş son 5 maçta 2 gol attı, son 3 deplasmanda gol bulamadı. Gol sorunu için çözüm planınız nedir?" sorusuna ise Santos, "Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum" şeklinde yanıt verdi.