Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos: Geliştirmemiz gereken çok şey var Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yenerek adını son 16 takım arasında yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "İlk yarı için zayıf oynadığımızı söyleyebilirim. İyi şanslar yaratamadık. Bunda Eyüpspor'un da etkisi var. Çok iyi bir takım Eyüpspor. Topu hızlı oynayamadık ama devre arasında konuştuk, bunu düzeltmek zorunda olduğumuzu söyledik. Kötü bir ilk yarıydı ama ikinci yarıda bunları düzelttik. Daha iyi oynadık. İkinci yarı oyunumuzla hak ettiğimiz galibiyet aldığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Geliştirmemiz gereken çok şey var"

69 yaşındaki Portekizli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: