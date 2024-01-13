Fernando Santos: Oyuncular bana inanıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından "Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız" dedi.

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Süper Lig'in 20. haftasında Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş ile Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0 kazanırken goller; 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2'de Gedson Fernandes'den geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız"

Santos, sözlerine şu şekilde başladı:

Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçı onlar kazandı. Taraftarlar oyuncularımıza istediği desteği verdi. Önemli olan burada bir aile ortamı yaratmak. Artık birlik olmalıyız. Maçı hak ettik ama daha iyi olmalıyız. Sıkıntılı bazı dakikalar yaşadık ama devam ettik. Çalışmak ve her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun felsefemizi aşılamak zorundayız.

"Oyuncular bana inanıyorlar"

Oyuncuların kendisine inandığını söyleyen Fernando Santos, şunları dedi:

Tabii ki kazanmak çok iyi, evde sıkıntı yaşıyorduk ve kazanarak bu sıkıntıları aştık. Rize maçında alınan 4-0'lık galibiyet takıma öz güven aşıladı. Bu galibiyet benden çok takım için iyi oldu. Öz güven kazandılar. Oyuncular bana inanıyorlar, beraber daha iyi olmaya çalışacağız.

"Oyuncularımız, bu galibiyetten sonra dışarıda daha rahat gezebilirler"

Santos, ayrıca şu sözleri sarf etti: