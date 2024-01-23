Fernando Santos: Oyuncularım her şeyi denediler ama gol olmadı Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Oyuncularım her şeyi denediler ama gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok fazla gelemedi. Denedik olmadı, daha çok çalışmalıyız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız" dedi.

"Bazen şansınızın da yanınızda olması gerekiyor"

69 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı ayrıca, "Futbolun doğası. İki tane kazandığımız maçta daha az şans bulmuştuk. O maçlarda fırsatları değerlendirdik. Son iki maçta daha çok fırsat bulduk. Geçen maçta defansif olarak kötüydük. Bu maçta defansif olarak iyiydik ama golü bulamadık. Geçen haftaya göre ilerleme kaydettiğimiz söyleyebilirim. Bugün daha iyi oynadık. Bazı oyuncularımızın yorgunluğunu görebiliyorum. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. 2 günde kendimizi toparlayıp pazar günkü maça hazırlanacağız. Rakibimiz 10 kişiyle iyi kapandık. Bazen şansınızın da yanınızda olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.