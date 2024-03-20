Fernando Santos, Vincent Aboubakar ile görüştü: Sana ihtiyacım var Beşiktaş'ın Süper Lig'deki zorlu sürecinde, teknik direktör Fernando Santos'un kritik hamlesi: Vincent Aboubakar'ı golcü olarak işaret etti. Aboubakar'ın performansı, takımın lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedeflerini belirleyecek gibi görünüyor.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'deki zorlu süreci, Antalyaspor karşısında da devam etti. Tüpraş Stadı'nda yaşanan yenilgi, Beşiktaş'ı taraftarını üzen bir duruma soktu ve teknik direktör Fernando Santos'un geleceği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Fernando Santos'un milli ara öncesindeki hamlesi ise Vincent Aboubakar üzerine odaklandı. Kamerunlu oyuncu, takımın hedefleri olan lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası'nda başarı için kilit bir rol üstleniyor.

Santos, Aboubakar ile görüştü

Fernando Santos'un Aboubakar ile yaptığı görüşme, takımın gol sorununa çözüm bulma arayışında bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Santos'un Aboubakar'a yönelik motive edici sözleri, oyuncunun performansını artırmak adına kritik bir rol oynadı.

Gol sorunu çekiyoruz. Kupa ve lig üçüncülüğü için gollere ihtiyacımız var. Bunu da ancak senin katkın ile başarabiliriz. Her şeye kulaklarını tıkayıp sahada karşılık ver.

Aboubakar da şans istiyor

Taraftarların ıslıklı tepkilerinin Aboubakar'ı olumsuz etkilediği biliniyor. Ancak deneyimli oyuncu, hocasından daha fazla süre isteyerek, takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16'sı ilk 11'de olmak üzere 26 maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı. Santos'un Aboubakar'a olan güveni, takımın hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.