Fernando Santos'a piyango vurdu! 775 bin euro alacak Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'u sevindirecek bir haber geldi. Portekizli teknik adam, Polonya Milli Takımı'nın EURO 2024'e katılma başarısı elde etmesi nedeniyle 775 bin euro bonus kazanacak.

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Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Fernando Santos'un, Polonya Milli Takımı'nın EURO 2024'e katılmasının ardından bonus alacağına dair haberler gündeme bomba gibi düştü.

Polonya basınında yer alan raporlara göre, Santos, eski takımının bu başarısından dolayı yaklaşık 775 bin euroluk bir bonus ödemesi yapılacak.

6 maça çıkabilmişti

Fernando Santos, Polonya Milli Takımı'nı Ocak 2023 ile Eylül 2023 arasında yönetti.

Bu süre zarfında takımı 6 maça çıktı ve bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.