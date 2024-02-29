Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi öncesi açıklamalar Beşiktaş'ın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "İstediğimiz seviyeye gelmedik" diyerek futbolcularına mesaj yolladı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, derbiye günler kala çarpıcı açıklamalar yaptı.

Basın mensuplarıyla görüşen Portekizli çalıştırıcı, futbol anlayışından, siyah-beyazlıların mevcut form durumuna birçok konuya değindi.

"Artık kış günleri geride kaldı, bahar geldi diyebilir miyiz?"

Teknik olarak ilkbahara giriyoruz ama zor bir kış oldu, siz de biliyorsunuz. Kışın tamamen bittiğini söyleyemem ama Beşiktaş'ı hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz.

"Benim futbol anlayışım bu"

Birtakım şeyler değişti ve değişiyor. Daha 2 ay oldu ve yüzde yüz oyun anlayışımın yerleştiğini söyleyemem, bu normal. Beşiktaş oyunu domine etmeli, iyi hücum etmeli, iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız mentalitemizi anlamak için çok çabalıyor, saygımızı kazandılar. Bizden önce burada hocalar vardı ama benim futbol anlayışım bu. Ekibimle beraber oyuncuların çabasından çok mutluyum.

"Beraber oynamayı geliştirmemiz lazım"

Futbol bireysel bir oyun değil. Bizim beraber oynamayı daha da geliştirmemiz lazım. Büyük bir takım yüzde 80 beraber, yüzde 20 bireysel oynamalıdır. Bence biz biraz bunun tersindeyiz şu anda. Yüzde 60 bireysel yüzde 40 beraber oynama diyebiliriz. Bunu değiştirmeliyiz ve oyuncularım da benimle aynı düşüncede.

"Gedson yok diye eksik oynamayacağız"

Gedson yok diye eksik oynamayacağız derbide, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak hiçbir oyuncuyu değerlendirmek istemiyorum çünkü diğer oyunculara saygısızlık olur. Bireysel olarak takım içindeki toplantılarda dahi oyuncularla konuşmuyorum. Eğer konuşacaksam özel olarak konuşuyorum. Benim görevim güçlü bir takım yaratmak.

"Tayyip Talha daha iyiye gidiyor"

Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir sorunu vardı, kadroda olmamasının özel bir sebebi yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce.

"Benim istediğim seviyede değiliz"

Değişen, iyiye giden şeyler var ama henüz tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Hücumda topu döndüremiyoruz, ağır hareket ediyoruz. Daha hedef odaklı ve organize oynamalıyız. Bazen geriye çok dönüyoruz. Bunları düzeltmeye başladık ama benim istediğim seviyede değiliz. Ceza sahasına fazla giremiyoruz. Biraz kontraatak oynama ve hızlı çıkma alışkanlığı olduğunu görüyorum, bunları konuşuyorum oyuncularımla. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forvet rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim futbol anlayışımda bu yok, ben alan savunması istiyorum.

"Beşiktaş'ın kodunda var"

Tüm bunlar ne kadar geçerli olsa da kazanma alışkanlığı çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Daha iyi futbolu isteyen insanları anlıyorum çünkü Beşiktaş'ın kodunda bu var, öyle oynamalıyız ve öyle de oynayacağız zaten. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var.

"İlk 11'imiz değişebilir"

İdmanlarda uzun süre tam takım olamamıştık, idmanlar çok önemlidir ve biz daha yeni bir araya geldik. Biz sezon ortasında geldik ve direkt maç oynamaya başladık. Bazı oyuncuların sonradan takıma katılması adaptasyon sürecini erteledi doğal olarak. Beşiktaş'ta her oyuncu ilk 11 oyuncusu, ilk 11'imiz değişebilir.

"Kendi kalemize gol atmayacağız"

Hücumda istediklerimin yüzde 50'sini sahaya yansıtıyoruz. Fazla bireyseliz ve oyuncular topla çok fazla mesafe kat etmek istiyor, yoruluyor. 10 oyuncumuzun da sürekli aralara girmesi, opsiyon göstermesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman da topu döndüremiyoruz. Top bizdeyken durağan oynuyoruz, sırtımız kaleye dönük topu kontrol ediyoruz. Oyuncularımıza 'kendi kalemize gol atmayacağız' diyorum. Bu bir alışkanlık bence. Bireysele çok gittiğimiz zaman bir bakıyorsunuz takım boyun uzamış.

"Beşiktaş kontra atak oynamaz"