Fernando Santos'tan maç sonu isyan! "Beşiktaş'ın hakkını yedirmem" Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray'a 1-0'lık skorla kaybedilen derbinin ardından hakem Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirdi. Santos, Cenk Tosun'un pozisyonuna penaltı verilmemesini ve Omar Colley'e kırmızı verilmesine tepki gösterdi.

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Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında derbi maçta kozlarını paylaştı.

Galatasaray, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Beşiktaş'ta maçın uzatma bölümünde Omar Colley kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

"Çok fazla denedik ama gol olmadı"

Santos, sözlerine şu şekilde başladı:

Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. İkinci yarıda da iyiydik. İkinci yarı en az 2-3 pozisyon var ama olmadı. Taraftar mutlu değil, ben mutlu değilim. Soyunma odasında oyuncularımız mutsuz. Çok fazla denedik ama gol olmadı.

"Hakemler daha dikkatli olmalı"

Hakem kararlarını eleştiren Fernando Santos, şu sözleri sarf etti:

Üçüncü kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi. Adana Demirspor maçı, Sivasspor maçı ve Galatasaray maçı! Üç kez penaltımız verilmedi. Omar Colley'in kırmızı çok şüpheli. VAR net olan penaltıya çağırmadı ama sarı olan pozisyona çağırdı. Hakemler daha dikkatli olmalı.

"Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum ama hakkımızı da yedirmem!"

Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyeceğini belirten Portekizli teknik adam, şunları dedi: