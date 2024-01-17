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Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16'ya kaldı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Santos, oyundan çıkarken ıslıklanan Onur Bulut için gelen soruya şu cevabı verdi:

"Taraftardan oyuncularımı desteklemelerini bekliyorum"

“Harika bir taraftarımız var. Onları da bugün için tebrik ediyorum. Onlar bizim 12. oyuncumuz ve onlar olmadan maç kazanmak çok zor. Bazı oyuncularımın özgüvene ihtiyaçları var. Ben her oyuncuma güveniyorum. O yüzden onları desteklemelerini taraftarımdan bekliyorum."