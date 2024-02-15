Fernando Santos'tan Salih Uçan ve Cenk Tosun kararı Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Salih Uçan ve Cenk Tosun için kararını verdi.

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Beşiktaş'ta iç transfer masası kuruluyor. Yönetim adına görüşmeleri yürütücek Futbol Direktörü Samet Aybaba ile Fernando Santos, bu hafta sonu bir araya gelecek.

Sözleşmeleri bitecek Cenk Tosun ve Salih Uçan konusunda iki aşama var; maaş ve teknik heyetin raporu. Ücret pazarlığında Salih Uçan ile yönetimin orta yolu bulabileceği, Cenk Tosun'un istediği rakam ile kulübün belirlediği arasında ise ciddi bir fark olduğu ifade ediliyor.

Cenk için beklenecek

Sözcü'nün haberine göre; Fernando Santos'un, Salih Uçan'ın takımda kalması yönünde rapor vereceği, Cenk Tosun konusunda ise sezon sonunun beklenmesini önereceği söylendi.