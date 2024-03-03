Fernando Santos'tan Salih Uçan ve Svensson sözleri

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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
Dolmabahçe'de yapılacak maç öncesinde ise Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.
"Müthiş bir atmosfer var"
Maç öncesi atmosfere değinen Santos, şunları dedi:
Müthiş bir atmosfer var. Çok iyi bir destek olacaktır taraftardan. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu maç için oyuncularıma motivasyon konuşması yapma ihtiyacı duymadım. Derbilerin başka bir atmosferi olur zaten. Oyuncularım da bunun farkında!
"Oynayacak durumda değildi"
Sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında konuşan Santos, şu ifadeleri kullandı:
Salih'in sakatlığı var, birkaç gün önce öğrendik. Svensson'un ateşi vardı, oynayacak durumda değildi.
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