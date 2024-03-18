Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, milli aradan sonra oynanacak maçlarda Semih Kılıçsoy'a yeniden en uçta forma vermeyi planlıyor.

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Beşiktaş; Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle milli ara öncesi çok kötü bir 3 hafta geçirdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos, bu 3 maçtaki performansıyla eleştirilirken, Semih Kılıçsoy da eleştirinin ana nedenlerinden biri oldu. Fernando Santos'un golcü futbolcuyu bu maçlarda kanatta kullanması taraftarın tepkisini çekti.

Yeniden en uca geçiyor

Semih Kılıçsoy kanatta etkisiz kalırken, 69 yaşındaki teknik adam da öğrencisiyle ilgili yeni bir karar aldı. Fernando Santos, milli aradan sonra oynanacak maçlarda 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden en uçta görevlendirmeyi planlıyor.

Bu sezon ne yaptı?

Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 1 asist yaptı.