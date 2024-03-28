Fernando Santos'tan Semih Kılıçsoy'a moral Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, genç yetenek Semih Kılıçsoy ile bire bir bir görüşme gerçekleştirdi.

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Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'un Milli Takım'a davet edilip daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilmesi, spor otoriteleri ve taraftarlar arasında tepkilere yol açtı.

19 yaşındaki genç futbolcunun bu durumu hak etmediği genel bir kanaat oluşurken, siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik ekip, Semih'in moralini yükseltmek için çaba harcıyor.

Santos moral verdi

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım formasıyla Gürcistan ve İtalya maçlarında attığı gollerle dikkatleri üzerine çekerken, Beşiktaş taraftarlarının Gürcistan maçında oyuncuya tam destek vermesi de önemliydi.

Teknik direktör Santos'un da genç oyuncusuyla yaptığı görüşmede, "Moralini bozma. Yeteneklerine güveniyoruz ve senin yanındayız." diyerek Semih'i teşvik etmesi, genç futbolcunun moralini yüksek tutmak adına önemli bir adımdı.