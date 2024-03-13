Fernando Santos'un geleceği Türkiye Kupası'na bağlı Gaziantep FK mağlubiyeti sonrası Beşiktaş'ta eleştiri okları Fernando Santos'a çevrildi. Siyah-beyazlı ekipte Portekizli teknik adamın geleceği Türkiye Kupası'na bağlı.

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Galatasaray'ın ardından Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş, taraftarına çifte şok yaşattı. Üçüncülük yarışı yaptığı Trabzonspor'un 3 puan gerisine düşen Kartal'da eleştiri okları Fernando Santos'a çevrildi.

Eleştiriliyor

Gaziantep'te olumsuz performans sergileyen siyah-beyazlılarda Santos'un kredisi azalmaya başladı.

Deneyimli hoca, Bakhtiyor'a 10 numarada görev vermesi, Muçi'yi sola kaydırması, Semih'i önce santrforda sonra kanatta oynatması ve yaptığı isabetsiz değişiklikler nedeniyle tepki topladı.

Türkiye Kupası'nda kaderini belirleyecek

Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Fernando Santos'un Beşiktaş'taki geleceğini, büyük olasılıkla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansı belirleyecek. Siyah-beyazlı takım 3 yıl sonra kupayı müzesine taşırsa Portekizli hoca koltuğunu sağlama alacak.

Yarı finalde Ankaragücü ile eşleşen Kartal'ın kupada da hedefine ulaşamaması halinde ise Santos'un geleceği ciddi biçimde tartışmaya açılacak. Beşiktaş'ın ligi bitireceği sıralama da tecrübeli hocayla ilgili kararda etkili olacak.