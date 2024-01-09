Fernando Santos'un imza töreninde dikkat çeken kare! Herkes merak ediyordu... Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'a imza töreninde hediye edilen 4 numaralı formanın sırrı ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Fernando Santos için Tüpraş Stadı'nda, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da katıldığı imza töreni düzenlendi.

Portekizli çalıştırıcı ve Hasan Arat, düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının dikkat çeken kısımlarına alttaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fernando Santos'un 4 numaralı formasının sırrı

İmza töreninde dikkat çeken bir an yaşandı.

Başkan Hasan Arat'ın Portekizli teknik adama verdiği 4 numaralı forma, birçok futbolseverin dikkatini çekti.

Fernando Santos'un geçmişini analiz eden siyah-beyazlı yönetimin, 69 yaşındaki hocanın futbolculuk döneminde Estoril Praia'da giydiği 4 numaralı formadan dolayı böyle bir jest hazırladığı ortaya çıktı.

Başarılı teknik adam, oyunculuk döneminde stoper bölgesinde forma giyiyordu.