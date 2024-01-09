Fernando Santos'un imza töreninde gerginlik! Hasan Arat ve gazeteci... Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için imza töreni düzenledi. Törende Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile bir gazeteci arasında gerginlik yaşandı.

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ensonhaber.com

Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Fernando Santos için imza töreni düzenlendi. Törende, Santos'un sözleşme detaylarıyla ilgili bir soru sonrası gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gazeteci Gökhan Dinç tarafından Santos'un sözleşmesinin detaylarına dair sorulan bir soruya cevap verdi.

Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da bu tip açıklamalar yapmayacağız. Bu anlaşma hocamızla bizim aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.

Basın mensuplarına dikkatli olmalarını tavsiye eden Arat, "Bundan sonra basın mensupları olmayan anlaşmaları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. O yüzden son derece dikkatli olur çünkü bunlar yanlış anlaşılmalara, spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Cevabı ben vereceğim"

SPK kuralları çerçevesinde dedim. SPK ile şeffaflık aynı şey değildir. Siz sadece soru soruyorsunuz, cevabını vermek durumunda değilsiniz. Cevabı ben vereceğim burada.

"Bundan sonra çok şey göreceksiniz"

Arat'ın bu sözleri salonda bulunanlardan alkış alırken, Gökhan Dinç'in "Cevap vermediniz ki? Basın toplantısında alkışı ilk kez görüyorum." demesi üzerine Hasan Arat, "Bundan sonra çok şey göreceksiniz." şeklinde cevap verdi.

Gökhan Dinç basın toplantısından ayrıldı

Öte yandan Gökhan Dinç bu cevabın ardından salonu terk etti.