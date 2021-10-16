Ferran Torres'ten kötü haber

Milli takımda sakatlık geçiren Ferran Torres'in son durumu hakkında açıklama yapıldı.

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'nin formasını giyen Ferran Torres, sakatlığı sebebi ile uzun bir süre takımını yalnız bırakacak.

İspanya Milli Takımı adına UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya'ya karşı oynadıkları maçta Jorginho ile girdiği bir ikili mücadelede sakatlanan Torres, yine de final maçında Fransa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmış ve 83 dakika da oyunda kalmıştı.

3 AY SAHALARDAN UZAK

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın yaptığı açıklamaya göre Torres'in sağ ayağında bir kırık tespit edildi ve en az 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak.

21 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon City forması ile 7 maça çıkıp 3 gol 1 asist ile oynadı.