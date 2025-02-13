Fethi Heper anısına maçlarda saygı duruşunda bulunulacak

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Fethi Heper'in vefatı sebebiyle futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Eskişehirspor'un eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefatı nedeniyle 13, 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.