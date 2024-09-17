FETÖ'cü Enes Kanter, Ali Koç'un forma gönderdiğini iddia etti: Fenerbahçe yalanladı FETÖ'cü Enes Kanter, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma gönderdiğini iddia etti. Fenerbahçe Kulübü ise bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek sert bir açıklamada bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

FETÖ'cü Enes Kanter, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine forma gönderdiğini söyledi.

Fenerbahçe ise bu iddiaları yalanlayarak, bu yalanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşme gününde servis edilmesinin maksatlı olduğunu belirtti.

Kulüp, vatan hainlerine karşı duruşunun net olduğunu vurgulayarak, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

"BİR VATAN HAİNİNİN OLUŞTURDUĞU GÜNDEM"

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada benzer bir olayın 2020 yılında da gerçekleştirildiği belirtilerek şu ifadeler kullandı:

"Fenerbahçe’nin Vatan Hainleri ile Mücadelesi Bitmeyecektir



Bugün, sosyal medya üzerinden servis ettiği bir video ile kendisiyle görüşme yapılmış ve forma gönderilmiş yalanını söyleyerek Başkanımızın ve Kulübümüzün adını anma cesareti gösteren bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.



Bu şahıs, aynı yöntemi Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez daha denemiş, Kulübümüz tarafından konu ile ilgili kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmıştı:

FENERBAHÇE'NİN 19 TEMMUZ 2020 YILINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.



Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.



Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.



Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;



Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır."

"VİDEOYU SERVİS EDENLER İÇİN GEREKEN HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

FETÖ'cü Kanter'in paylaşımına yapılan açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

Bugün klasik bir FETÖ yaklaşımı ile yalanlar üzerinden gerçek dışı gündem yaratan bu şahıs nezdinde öncelikle ve asıl olarak söylemek isteriz ki;



Bu asılsız içeriğin Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği günde servis edilmesi maksatlıdır.



Kulübümüzün bu ve benzeri terör örgütü üyelerine ve vatan hainlerine karşı duruşu ve tavrı nettir.



Bu tavır geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kalacaktır.



Bu örgütün ve bireylerinin bugün hala Fenerbahçe’yi hedef alması bizi şaşırtmamaktadır.



Bu videoyu servis eden, paylaşan şahıs ve hesapların tespiti ve cezası için gereken tüm hukuki işlemler başlatılmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü"