Feyenoord, Nuri Şahin'i takımın başına getirmeyi planlıyor Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında bulunan Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin'e yeni bir talip daha var. Hollanda takımı Feyenoord, genç çalıştırcıyı takımın başına geçirmeyi hedefliyor.

ensonhaber.com

Sezon ortasında Süper Lig ekibi Antalyaspor'a veda eden ve Alman devi Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığına getirilen Nuri Şahin'in geleceği şekilleniyor.

Beşiktaş'ın da teknik direktör adayları arasında bulunan 35 yaşındaki teknik adamın yeni adresi Hollanda olabilir.

Slot yerine Nuri Şahin gelebilir

Hollanda basınından AD'nin aktardığı habere göre; Nuri Şahin, Feyenoord'un gündeminde.

Arne Slot'un yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord'un adaylarından birinin de Nur Şahin olduğu vurgulandı.

Dortmund'un cevabı belirsizliğini koruyor

Haber detayında, Feyenoord'un, Nuri Şahin'le ilgili haftalardır bilgi topladığı ancak kulübün imza için bir acelesinin olmadığı aktarıldı.

Rotterdam ekibinin teknik direktör konusunda temkinli davrandığı belirtilen haberde, Borussia Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılığına izin verip vermeyeceğinin de belirsiz olduğu kaydedildi.

Feyenoord'da oynadı

Nuri Şahin, futbolculuk döneminde 2007-2008 sezonunda kiralık olarak Feyenoord forması giymişti.