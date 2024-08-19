Feyyaz Uçar: Bizde transfer bitemez Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, "Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, önemli açıklamalara imza attı.

Uçar, UEFA Kupaları TRT tanıtım toplantısında transfer gündemi hakkında konuştu.

"BİZDE TRANSFER BİTEMEZ"

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz.

"BÜYÜK BİR YOL KATEDİLDİ"

Angelo transferi ne durumda sorusuna cevap veren Uçar, şunları dedi:

Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katedildi. Söylemem yanlış ama söyledim.

"TÜRK TAKIMLARI OLARAK ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Ayrıca UEFA'nın yeni Avrupa Ligleri projesi için de şunları söyleyerek sözlerini bitirdi: