Feyyaz Uçar, Fernando Santos'un taleplerini açıkladı Beşiktaş'ın Şube Futbol Sorumlusu Feyyaz Uçar, Fatih Karagümrük maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Uçar, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un taleplerini dile getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 20. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Dolmabahçe'de oynanan maçı siyah-beyazlılar 3-0 kazanarak 3 puanı hannesine yazdırdı.

Maçın ardından Beşiktaş'ın Şube Futbol Sorumlusu Feyyaz Uçar, önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu galibiyeti Fernando hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz"

Feyyaz Uçar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Ne yazık ki yine şehitlerimiz, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımızın sağlıklarına kavuşmalarını istiyoruz. Onlara minnattarız. Vatan için canlarını ortaya koyuyorlar.



Bugün çok önemli bir galibiyet oldu. Son 3 maçta içeride kaybetmek, büyük takım oyunu değildi. İçeride kazanmak zorundasınız büyük takımsanız. O açıdan bugünkü galibiyet çok önemliydi. Fernando Santos'a hoş geldin diyoruz. Ümraniye'de de o havayı hissedebiliyoruz. Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin pekişmeye başladı. Gerçek Beşiktaş budur. Bu galibiyeti Fernando hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz"

"Semih son 4 maçta 5 gol atarak müthiş bir başarıya imza attı"

"Amir'in dizinde ciddi bir dönme var. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Yarın MR'ı çekilecek. Hocamız çok şey bir şey söyledi, öz güven. O öz güveni oyunculara aşıladı. O gelmeden önce de biz oyunculara biz aşılamaya çalıştık ama teknik direktörün iletişimi burada ön plana çıkıyor.



Semih'le ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son 4 maçta 5 gol atarak müthiş bir başarıya imza attı. Bu performansının ardından, sözleşmesinin uzatılıp, 2028'e kadar Beşiktaş'ta olması, yine aynı konuya getiriyor, Semih'e verdiğimiz öz güven. Onun da bugün etkilerini görüyoruz. Verdiğimiz öz güvenin karşılığını alıyoruz. Diğer genç oyuncularımızın sözleşmeleri 2026, 2027'ye kadar devam ediyor. Onlar Beşiktaş'ın geleceği. Semih'le biz bir örnekleme yaptık, inşallah diğer oyuncularla bu devam edecek."

"Fernando Santos stoper ve ön liberoya oyuncu istiyor"

"Stoperde adaylar var. Fernando Santos o bölgeye ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk. Bir ortak noktada mutabakata varılıp bu 2 bölgeye transfer yapacağız.



Elimizde 2 tane santrfor var. Aboubakar da gelince, 3 olacak. Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili kendi inisiyafini kullanacaktır. Aboubakar'la da görüşeceğini düşünüyorum. Sakatlığın durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, Aboubakar'dan bu sene randıman alınır mı, başka bir alternatif düşünülür mü, hocayla birlikte karar vereceğiz buna. Son 20 dakikalar sıkıntılı geçiyordu bugün son 20 dakikada maçı çevirdik."

Fernando Santos: Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor

"Hocamızın ilk söylediği şey, "Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor" dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Daha sonra da hocamız istediğini getirebilir buraya.



İnşallah Ghezzal kardeşimizle ilgili de böyle bir gelişme yaşanacak. Oyuncunun da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sözleşmesindeki o noktayı ortadan kaldırsak, hem Ghezzal, hem hocamız hem de biz yönetim olarak rahat ederiz. Gönlümüzden geçen şampiyonluk sezonundaki performansına ulaşması. Sakatlıkları nedeniyle son 2 sezonda bunu gerçekleştiremedi. İyi bir Ghezzal, bizim yıldızımızdır, iyi oyuncumuzdur, güvencemizdir"

"Artık geriye bakmak istemiyoruz"