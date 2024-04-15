Feyyaz Uçar 'istifa' haberlerine cevap geldi

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve kulübün efsane oyuncularından Feyyaz Uçar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Uçar, istifa edeceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Bu haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Feyyaz Uçar şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyuna bilgilendirme. Sadece kötülük yapma, kaos algısı yaratma maksatlı, masa başında uydurulan 'Feyyaz Uçar bırakıyor' şeklindeki yalan gazete haberi ne yazık ki sosyal üzerinde de kullanılmaya devam ediyor. Beşiktaşımız için Başkanımız ve yönetim kurulumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saygılarımla.