Feyyaz Uçar: Kadro dışı kalan oyuncular antrenmana çıkacak Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, kadro dışı bırakılan 5 ismin takıma geri dönebileceği iddialarının ardından açıklamada bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden Süper Lig'de de zirvenin 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta radikal bir karar alınmış ve 5 futbolcu kadro dışında bırakılmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte, performans düşüklüğü ile takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nın kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.

Bu isimlerin kadro dışı kalmasının yankıları sürerken, takıma geri dönebilecekleri iddia edildi.

"Antrenmanlara çıkacaklar"

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi.

TRT Spor'a konuşan Feyyaz Uçar, açıklamasında, şunları dedi: