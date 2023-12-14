Feyyaz Uçar: Kadro dışı kalan oyuncular antrenmana çıkacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden Süper Lig'de de zirvenin 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta radikal bir karar alınmış ve 5 futbolcu kadro dışında bırakılmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte, performans düşüklüğü ile takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana'nın kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.

Bu isimlerin kadro dışı kalmasının yankıları sürerken, takıma geri dönebilecekleri iddia edildi.

"Antrenmanlara çıkacaklar"

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar'dan açıklama geldi.

TRT Spor'a konuşan Feyyaz Uçar, açıklamasında, şunları dedi:

Kadro dışı kalan oyuncuların şu anda takıma dönmesi söz konusu değil. Hukuki süreç başladığı için takımdan koparamıyorsun ve bu nedenle antrenmanlara çıkacaklar. Şu an itibarıyla biz aynı noktadayız..

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