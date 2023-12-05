Feyyaz Uçar mazbata töreninde konuştu: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu.

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, taraftarın da desteğiyle Fenerbahçe'yi yeneceklerine inandığını söyledi.

Uçar, Beşiktaş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum"

Süper Lig'de 9 Aralık Cumartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak derbi maçı değerlendiren Uçar, "Güzel bir başlangıç olacak. Coşkulu taraftarımızın önünde oynayacağız. Takımımız son 3 maçtır yenilmiyor. İnşallah Fenerbahçe karşısına da galibiyet için çıkacağız. Taraftarımızla birlikte Fenerbahçe'yi yeneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bizler şanslı insanlarız. Çocukken oynadığımız oyun, mesleğimiz oldu. Çok az kişiye nasip olur. Beşiktaş forması nasip oldu. Bu da çok onurlu, gururlu. Bu statta çok maç oynadım. Tabii bu kadar güzel değildi, kenarlar çim, ortalar topraktı. Şu an görüyorum ki her şey çok güzele gidiyor. İnşallah futbolcularımız bunun değerini bilir, bu sahada benden fazla gol atarlar.

"Arzumuz en az bir sporcunun yönetimde bulunması"

En büyük hedefim Beşiktaş'ta o eski kolej havasını yaratmak. Futbolcusuyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle, taraftarıyla, medyasıyla birlik olan bir Beşiktaş ortaya çıkarmak. İnşallah bunda başarılı olacağız.

"Hasan Arat'a teşekkür ediyorum"