Feyyaz Uçar, Önder Karaveli'yi eleştirdi

Sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Önder Karaveli, eleştirilerin hedefinde. Siyah-beyazlıların efsanesi Feyyaz Uçar, Önder Hoca'nın kadro tercihini sert sözlerle eleştirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Geçen hafta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş'ın efsanesi Feyyaz Uçar, Önder Karaveli'ye sert eleştirilerde bulunurken kadro seçimlerini eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ KİMSENİN OYUNCAĞI DEĞİL"

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şu şekilde: "Sergen Yalçın, bu kadroyla başarısız oldu ve gitti. Bu kadro çok daha başarılı olabilecek bir kadro. Kimsenin oyuncağı değil Beşiktaş. Bu kadroyla çok daha iyi oynanmalı. Transfer için bu masraf yapılıyorsa Beşiktaş taraftarının hakkı, iyi oyuncuları izlemektir. Hedef, maç kazanmaktır değil mi? Bunun için sahaya en güçlü kadroyla çıkarsınız."





"GENÇ OYUNCU KAZANMANIN MAÇI MIYDI?"

"Genç oyuncu kazanmanın maçı mıydı bu? Kupa maçı için mi rotasyon yaptı Önder Hoca. Son dakikalarda hatasından dönmeye çalıştı ama zaman yetmedi. Josef varsa Josef oynar. Josef'in ayakkabısını koysa yeter."