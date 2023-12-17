Feyyaz Uçar, Quique Setien iddialarına yanıt verdi Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, İspanyol teknik direktör Quique Setien'e transfer teklifi yaptıklarını iddialarının doğru olmadığını söyledi.

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2023-2024 sezonunu hayal kırıklığı içinde geçiren UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden ve Süper Lig'de de zirveden 14 puan uzak olan Beşiktaş'ta teknik direktör gelişmesi yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takımda Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör arayışlarının başladığı iddia edilirken, İspanya'dan gelen bir haber Beşiktaş'ı hareketlendirdi.

"Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, çıkan haberlere yanıt verdi. AS'a konuşan Uçar, şu sözleri sarf etti:

Quique Setien'e herhangi bir teklif sunmadık. Onunla temasa bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir teknik direktörü var. Bazı aracılar Setien ile temasa geçip Beşiktaş adını söylemiş olabilirler.

Neler olmuştu?

Setien, Türkiye'den teklifler aldığını söylemişti. İspanyol basını ise 65 yaşındaki teknik adamın bu sözlerinin ardından, söz konusu takımın Türkiye'den Beşiktaş olduğunu iddia etmişti.

Cuma günü bir açıklama yapan Setien, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu öğleden sonra Türkiye'den beni oraya gitmem için aradılar. Yarına kadar karar vermek zorundayım. Ama bunu düşünmeliyim(Gülerek) İstanbul'da, Real Madrid'in oradaki eşdeğerinde bir takım.

Setien'in kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine Racing'de başlayan başarılı çalıştırıcı ardından sırasıyla Poli Ejido, Logrones, Lugo, Las Palmas ve Real Betis'te görev aldı.

Ocak 2020'de Barcelona'nın teknik direktörü olan Setien, sekiz ay sonra görevden alındı.

Ekim 2022 ile Eylül 2023 arasında ise son olarak Villarreal'de görev yapmıştı.