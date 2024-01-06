Feyyaz Uçar: Rıza Çalımbay'ı aradık, telefona bakmadı Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Kasımpaşa yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Uçar, Rıza Çalımbay'ın telefonları açmadığını söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti.

İç sahada son 3 maçta yenilen siyah beyazlılarda Futbol sorumlusu Feyyaz Uçar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, skorun güzel olmadığını, elde kalan oyuncularla mücadele etmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Kenetleneceğiz"

Maçta zaman zaman iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda kadro yetersizliği ve zaafların ortaya çıktığını vurgulayan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

İstemediğimiz bir sonuçla seyircimizin önünde mağlup olduk. Sorunlarımız var. Biraz zamana ihtiyacımız var. Hoca konusu çözülecek, çalışmalarımız devam ediyor. İmza atılmadan isim vermek istemiyorum. Ama emin olun çok çabuk zamanda yeni hocamız göreve başlayacaktır. Transferle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ama şöyle bir problemimiz var, elimizde 14 yabancı oyuncumuz var, bu oyunculardan bazılarıyla vedalaşıp transfer yapmalıyız. Bunu da çözeceğiz. Biz bu göreve gelirken zorlukları biliyorduk ve şu anda zorluklarla baş ediyoruz. Beşiktaş her zaman sorunların üstesinden gelir, biz de bu günleri aşacağız. Öncelikle teknik, taktik, kariyer ve başarı olarak Beşiktaş'a layık bir hoca getirip arkasında duracağız. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Sonra kenetlenip bu sıkıntıyı aşacağız.

"Hoca konusuna yakınız"

Yeni teknik direktörle anlaşmaya varmak üzere olduklarının altını çizen Uçar, şöyle devam etti:

Hedefimiz yeni hocayı Rizespor maçına yetiştirmek. Zaten yakınız hoca konusunda. Takvim de bizi biraz zorladı. Devre arasının bu kadar kısa olması elimizi zorlaştırdı. Yetişirse Rizespor maçına, yetişmezse bir sonraki maçımıza yeni hocamızla çıkacağız.

"Yabancılardan bazılarıyla yolları ayıracağız"

Uçar, kadro dışı bırakılan diğer isimlerle yolların ayrılıp ayrılmayacağına ise "Biz elimizdeki 14 yabancıdan bazılarıyla vedalaşmak zorundayız ki transfer yapabilelim. Bu da söylediğiniz şeyi zorunlu kılıyor." cevabını verdi.

"Telefona yanıt vermedi"

Takımdaki mücadeleden memnun olmadıklarını ancak bu durumun oyuncularla alakalı olmadığını söyleyen Uçar, amaçlarının daha güçlü ve arzulu bir takımla devam etmek olduğunu vurguladı.

Uçar, son olarak Samet Aybaba'nın düzenlediği basın toplantısının ardından takımın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı birkaç kez aradığını ancak Çalımbay'ın telefona yanıt vermediğini de kaydetti.