Feyyaz Uçar: Serdar Topraktepe devam edecek Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği idman öncesinde "Fernando Santos bize jest yaptı. Serdar Hoca'nın ekipte olup olmayacağını sorduk. O da kabul etti" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Rizespor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerinde.

Alınan kritik üç puanın ardından Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'le oynanacak maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Fernando Santos'la ilk antrenmanına çıktı.

Gerçekleşen idman öncesinde ise Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Transfer çalışmaları devam ediyor, etmek zorunda"

Feyyaz Uçar, sözlerine şu şekilde başladı:

Hava soğuk böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Transfer çalışmaları devam ediyor, etmek zorunda. Birkaç mevkide transfer yapmak zorundayız. Şu an isim veremem. Kulüpleri, futbolcuları ve kendimizi zorda bırakıyoruz. Lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif yönde etkileyecek oyunculara öncelik vereceğiz. Böyle oyunculara ihtiyacı var takımın.

"Kadro dışı oyuncularla ilgili tekliflere açığız"

Kadro dışında kalan isimler hakkında konuşan Uçar, şu sözleri sarf etti:

Bizim için güzel bir gün. Yeni hocamız Fernando Santos'un ilk antrenmanı. İdmandan önce bilgilendirme toplantısı yaptık. Sadece bilgi verdik, sonrası onun sorumluluğudur. Hocamızla konuştuk her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonra tasarruf onda. Duruma göre kararını verecektir. Hocanın vereceği karara her karara saygılıyız. Kadro dışı oyuncularla ilgili tekliflere açığız. Olursa mutlaka değerlendireceğiz.

"Serdar Topraktepe A Takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olacak"

Feyyaz Uçar, Serdar Toraktepe hakkında ise şunları dedi:

Fernando Santos bize jest yaptı. Serdar Hoca'nın ekipte olup olmayacağını sorduk. O da kabul etti. Serdar Topraktepe artık A Takım kadrosunda yardımcı hocalardan biri olarak göreve devam edecek.

"Şu anda daha öncelikli konularımız var"

"Ricardo Quaresma dönecek mi?" sorusuna ise Uçar, şu yanıtı verdi: