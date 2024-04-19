Feyyaz Uçar: Serdar Topraktepe, gelecek sezonda da teknik heyette olacak Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor." dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı.

Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, önemli açıklamalarda bulundu.

"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz"

Uçar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bu maçın, bu galibiyetin, bu oyunun, tabii ki hala eksiklerimiz var. Tempomuz, karar verme, pas organizasyonu bunları daha iyi hale getireceğiz. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz."

"Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor"

"Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacağız. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. Oyunculara birbirlerine sarılmaları gerektiğini söyledik. Bireysel olarak görüşmelerimiz oldu. Ortamı toparlamaya çalıştık. Onun da etkili olduğunu düşünüyoruz."

Yeni teknik direktör

"Başkanımızın lafının üzerine laf olmaz. Yüzde 50-50. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final."

"Mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız"

"Hoca ihtiyacı hasıl olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü. Sezon arası olması nedeniyle, kadro dolayısıyla, görüşülen 20 hocadan çoğundan okey alamadık. Sayın Fernando Santos, bu cesareti gösterdi. Biz aynı arayışı, birkaç hafta içerisinde yeniden başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın taktik-teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var. Birçok hocanın adı geçiyor. Ama şu anda resmi bir görüşme olmadı ama mutlaka başlayacak görüşmeler."

"Ankaragücü, kupada hak ettikleri yerdeler"

"Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz. Ankara'nın değerli bir ekibi. Kupada hak ettikleri yerdeler. Bizim hedefimiz kupayı almak. İki maç da zor olacak. İç sahada son derece istekli, agresif oynayan bir Ankaragücü var. İki ayaklı bir maç. Amacımız olmadan gol yemeden dönmek olur. Ama kesinlikle kolay olmayacak. Bugünkü Ankaragücü, oyun oynamaya çalışan, birçok pozisyon yakalayan bir ekipti. Aynı anlayışla çıkacaklarını düşünüyorum."

Fenerbahçe derbisi

"Şu anda maç maç gideceğiz. Fenerbahçe derbisi kadar önemli bir maçımız var. Kupa maçından sonra Fenerbahçe maçının hazırlıkları başlayacak."

"Öz kaynağa önem veriyoruz"

"Beşiktaş öz kaynak düzenine çok önem veren bir ekiptir. Biz oralardan geldik. Bu formayı uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok yeni gencimiz de bu şansı yakalayacak."

18 maça çıktı, bir kupa sevinci yaşadı

2021-2022 sezonunda Sergen Yalçın'ın ayrılmasının ardından altyapıdaki görevinden ayrılarak Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın başında 18 resmi maça çıkmıştı.

Karaveli, bu karşılaşmalarda 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.

Öte yandan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş kariyerinde 1 kez de Süper Kupa sevinci yaşamıştı.