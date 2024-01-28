Feyyaz Uçar: Şu maçları düzgün yönetin! Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Sivasspor maçının ardından "Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz" dedi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 6. dakikada Rey Manaj'ın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

4 maç sonra galibiyet alan Sivasspor puanını 29'a yükseltti. Ligde oynadığı son 3 maçta gol dahi atamayan Beşiktaş ise bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 36 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından ise Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, orta hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Serkan Tokat'a sert bir tepki gösterdi.

"VAR'da neler oluyor anlamıyoruz"

Basın mensuplarına konuşan Feyyaz Uçar, şu sözleri sarf etti:

Geçen hafta penaltımız oluyor VAR çağırmıyor. Bu hafta penaltımız veriliyor ama VAR çağıyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor anlamıyoruz. Bu kayıtları bir dinleyelim. Daha önce benzer durumlarda VAR kayıtları çıktı biz de bekliyoruz. Niye hep Beşiktaş'a gelince hep aynı haksızlıklar oluyor. Yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama şu maçları düzgün yönetin!

"Türk futbolu için bunlardan kurtulalım"

VAR hakemi Serkan Tokat'a tepki gösteren Feyyaz Uçar, şunları dedi:

VAR'da kim var, Serkan Tokat, Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Sergen'in firikik golünde elle topu kesti rakip ama golü verdi. Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyükleri çekti, babasından biz çektik. Hala çekiyoruz. Türk futbolu için bunlardan kurtulalım. Rakip de haklı kendince. Düzgün yönetin bunu abi. Bu kadar zor mu?

"Artık yeter!"

Feyyaz Uçar ayrıca şu ifadeleri kullandı: