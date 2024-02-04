Feyyaz Uçar: Transfer konusunda arayışlarımız var Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçtaki mücadeleden mutlu olduklarını söyledi.

AA

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor"

Uçar, "Takımın tamamı galibiyeti Samet abiye hediye etti. Onun yaş günüydü. Mücadele edince seyircimiz de mutlu oluyor. İnşallah oyuncularımız bu arzulu, istekli oyuna devam edecek." diye konuştu.

İki golle gecenin yıldızı olan Semih Kılıçsoy'un oyununu değerlendiren Uçar, şunları söyledi:

"Semih Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı"

"Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı. Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var."

"Transfer konusunda arayışlarımız var"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Uçar, "Avrupa'da transfer bitti ama bizde devam ediyor. Arayışlarımız da var. Bugün bir oyuncu geldi. İki kulüp anlaşmaya çok yakın. Yarın herhalde resmi açıklama olur. Önümüzdeki hafta içinde istediğimiz şekilde gelişirse transfer yapacağız." dedi.

Daniel Amartey'in ön liberoda etkili olduğunu söyleyen Feyyaz Uçar, "Amartey'in 6 numara oynadığını biliyoruz. Hatay maçında da çok iyi oynamıştı. İstediğinde iyi bir ön libero olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz adaleti herkes için istiyoruz"

Tüm takımlar için adalet istediklerini söyleyen Uçar, "Bugün Baniyya'nın Semih'e yaptığı harekete aklımıza takıldı. Her takımın haklı olduğunu düşündüğü pozisyon var. Biz adaleti herkes için istiyoruz." şeklinde konuştu.

"FIFA oyuncuyu koruyan bir tavır içinde"

Tayyip Talha Sanuç'un eski performansına döndükten sonra yeniden formayı alacağını söyleyen Uçar, Vincent Aboubakar ile ilgili olarak ise şöyle dedi:

"Aboubakar'la ilgili süreç diğerleriyle olduğu gibi işleyecek. FIFA oyuncuyu koruyan bir tavır içinde. Kadro dışı dişe bir şey yok. Performanstan memnun olmasanız bile takımla idmanına müsaade ediyorsunuz. Ghezzal 11'in değişmezi oldu. Aboubakar'dan da aynısını bekliyoruz. Bütün karar Fernando Santos'undur."

Uçar, Ghezzal'ın sözleşmesinin uzama opsiyonuyla ilgili bir soruya, "Bu hocanın tasarrufudur. Önümüzdeki sezon kadrosunda görmek isterse oynatır." diye cevap verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)