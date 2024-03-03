Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: "Sileceğiz dediler silmediler" Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından sarı-kırmızılı takımın maç sonrası yaptığı paylaşımı eleştirdi. Uçar, "Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşılaştı.

Dolmabahçe'de oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 1.29. saniyede Al-Musrati(k.k) kaydetti.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ise Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Takım iyi mücadele etti, iyi futbol oynadı"

Uçar, sözlerine şöyle başladı:

Takım iyi mücadele etti, iyi futbol oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Belki son vuruşlarda biraz daha dikkatli, son paslarda isabetli davransaydık skor farklı olabilirdi. Oyunu çabuk başlatma çabalarımız, maçın hakemi tarafından engellendi. Maçın yavaş bir tempoda olmasına katkıda bulundu maçın hakemi. Biz bugün bir yıldönümünü kutlamak için buradaydık dostlar. Kuruluş yıldönümümüzü...

"Rakibimiz kim olursa olsun bu stadyum yine 50 bin kişi olacaktı"

Beşiktaş'ın yıl dönümünü kutladığını belirten Feyyaz Uçar, şu sözleri sarf etti:

Rakibimiz kim olursa olsun bu stadyum yine 50 bin kişi olacaktı. Yine dolup taşacaktı. Biz kendi yıl dönümümüzü kutluyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin, altında başka bir şey aramayın. Doğduğumuz günü kutladık. Onun için bu kadar taraftar geldik. Büyük Beşiktaş taraftarına ayrıca teşekkür ediyorum.

"Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük"

Galatasaray'ın paylaşımı hakkında konuşan Uçar, şunları dedi:

Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük.

"Başkanımız paylaşımın derhal silinmesini istedi"

Feyyaz Uçar, açıklamalarına şöyle devam etti:

Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar. Kartal yükseklerde uçar. Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak görüşmek istemiyoruz. İyiniyetle görüşürüz, tartışırız. Bu hareket hiç yakışmadı. Bunu belirtmek istiyorum. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz.

"Mevcut VAR sistemi, Beşiktaş'ın aleyhine devam etmektedir"

Hakem kararları ile ilgili ise Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Maçın hakemine sormak istiyorum. İlk yarıdaki maçı da aynı hakem yönetti. Kendisine bir saldırıda bulunuldu. Sonra birdenbire tekrardan böyle bir maça verildi. Bir tane penaltı pozisyonu var. Bize genelde VAR'dan çağrılmıyor hakem. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adını değiştirsinler, 'Beşiktaş için YOK' desinler. Adil yönetim istiyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. Bir görüntü var, rakip formasından asılıyor Cenk'in, VAR çağırmıyor. Bizim oyuncumuz sarı kart bile tartışılır, bir ikili mücadele var, rakip oyuncu ufak bir temastan kendini yere atıyor. O zaman VAR çağırıyor. VAR'ın orada çağırması da garip, niye müdahale ediyor. Hakem yakında görmüş, sarı kartını göstermiş. Mevcut VAR sistemi, Beşiktaş'ın aleyhine devam etmektedir.

"Taraftarımız üzülüyor"

Taraftarlarının üzüldüğünü ifade eden Uçar, şu açıklamayı yaptı: