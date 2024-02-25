Feyyaz Uçar'dan Salih Uçan ve Cenk Tosun sözleri Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçının ardından "Hem Salih Uçan'la hem Cenk Tosun'la Galatasaray maçından sonra oturacağız. Görüşmeleri sıklaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadele 2-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, İstanbulspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Camialar için derbi maçları çok önemli"

Beşiktaş yöneticisi açıklamasında şunları dedi:

Rebic özel bir oyuncu. Tamamen hocanın tasarrufu oynatmak. İlerleyen maçlarda süre alacağını düşünüyorum. Camialar için derbi maçları çok önemli. Bizim önce daha önemli bir maçımız var. Kupadaki maç ilk önemli olan o. En az Galatasaray maçı kadar önem veriyoruz.

"Görüşmeleri sıklaştıracağız"

Feyyaz Uçar yeni sözleşme görüşmeleri hakkında şu sözleri sarf etti:

Hem Salih Uçan'la hem Cenk Tosun'la Galatasaray maçından sonra oturacağız. Görüşmeleri sıklaştıracağız. Salih'in iyileşip tekrar forma alması, Al-Musrati de var umarım Gedson'un yokluğunu çok hissetmeyiz.

"Semih bana göre mevcut milli takım kadrosunda olmalı"

Uçar, ayrıca şu ifadeleri kullandı: