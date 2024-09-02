Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar açıklamalarda bulundu.

"DEFANSİF OLARAK İYİYİZ"

Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sivasspor ne atak yapabildi, ne pozisyon bulabildi. Bu da defansif olarak her geçen gün iyiye gittiğimizin göstergesi. En çok sevindiğim şey gol yemeden 2-0 kazanmamız."

"GEDSON'A RAFA DOKUNUŞU VAR"

"Gedson Fernandes'e Rafa Silva'nın dokunuşu var. Profesyonel takıma alınmasında Rafa Silva'nın talebi var. Sanki Gedson Fernandes geçen sezondan çok daha farklı bir psikolojik durum içerisinde. İdmanlarda, maçlarda farklı. Çok duygusal bir oyuncu ve bu sezon gülüyor. Mutlu olduğu her halinden belli. Bunda Rafa Silva'nın etkisi olduğunu düşünüyorum."

HAKEM KARARLARI

"Bize hep yeni hakemler geliyor! O penaltıyı nasıl görmedi? VAR'ın vermesini mi bekliyorlar? Eğer böyleyse durum vahim! Ancak bunu hep Beşiktaş maçlarında yapmasınlar."

"İNŞALLAH GIO UZUN YILLAR KALIR"

"Giovanni van Bronckhorst'un sakin görüntüsünün altında inanılmaz hırsı ve dinamizmi var. Her maçı kazanmak istiyor. Gio olduğu için şanslıyız. Gio da Beşiktaş gibi bir takımda olduğu için şanslı. Hedeflerimiz kesişiyor. Yapacak çok şeyi var, inşallah bu birliktelik uzun süre devam edecek. Bunu ben en çok isteyen isimlerden biriyim. Çünkü Gordon Mile ile 6 sene çalıştık. Benzer bir şeyi çok isterim."

"MACCABI MAÇI TÜRKİYE'DE OYNANACAK"

"Maccabi Tel Aviv maçı Türkiye'de oynanacak. Türkiye, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Devlet büyüklerimiz de gerekeni yapacaktır. UEFA zaten özel bir algoritma uygulamadı. Demek ki Türkiye'ye ve Beşiktaş'a güveniyorlar."

"MİLLİ TAKIMA GİDEN GENÇLERİMİZ VAR

"Geçen sene Milli Takım'a oyuncu vermekte zorlanıyorduk ama iki genç oyuncumuzu bu sene Milli Takım'a gönderdik. Orada Mert Günok da var. İnşallah birçok genç evladımız, Milli Takım'da görev alacak."

"KANAT TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Bir kanat oyuncusu için çalışmalar devam ediyor. Benim isim söylemem yanlış. Bu işte sorumlu ekip arkadaşlarımız var. Bir transfer yapılması arzusu mevcut. Sivasspor maçında da zaman zaman 5-4-1 oynayan rakibe karşı bireysel yeteneklerde eksik kaldık. Daha fırsat vermediğimiz oyuncular var. Can Keleş var, o da süre alacak. Öncelikli olarak bir kanat transferi düşünülüyor, inşallah başaracağız."

JOAO MARIO

"Portekiz basını, Joao Mario ile anlaştığınızı duyurdu. Bu haber doğru mu?" sorusunu cevaplayan Uçar, "Portekiz basınını iyi takip edemiyorum ama takip etmeye çalışacağım bundan sonra." dedi.