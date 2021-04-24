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    Fidel Berber ikinci kez Galatasaraylılar Derneği başkanı oldu

    Galatasaraylılar Derneği üyeleri yeni dönemde de başkanlığa Fidel Berber’i layık gördü. İkinci kez başkanlığı üstlenen Fidel Berber ve ekibi mazbatalarını alarak göreve başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 16:17
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    Fidel Berber ikinci kez Galatasaraylılar Derneği başkanı oldu

    1908 yılında kurulan, alanında Türkiye’nin en köklü yapısı olan Galatasaraylılar Derneği’nde 2019 yılında yapılan seçimlerde 45’inci Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Fidel Berber, ikinci kez aynı göreve layık görülerek 46. Dönem Başkanlığı’nı da üstlenmiş oldu.

    Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşen mazbata töreninde Fidel Berber 14 kişilik yönetim kurulu üyeleri ile Denetleme, Sicil ve Disiplin Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

    İki yıllık yoğun bir çalışma döneminin ardından Sınırsız Galatasaray sloganı ile göreve yeniden talip olduklarını vurgulayan Fidel Berber, tekrar seçilmekten onur duyduğunu ifade etti.

    Fidel Berber ikinci kez Galatasaraylılar Derneği başkanı oldu #1

    "HEDEFİMİZ GALATASARAY KURUMLARINI YÜCELTMEK"

    Fidel Berber, ‘’Galatasaraylılar Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimiz arasındaki iletişimi ve dayanışmayı desteklemek için görev yapacağız. Dünyamızın içinden geçtiği bu dönemde en kıymetli hazinemiz nitelikli insan gücümüz. Galatasaraylılar Derneği; üyeleri aracılığıyla Türk toplumunun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmeye devam edecek. Kardeşlik, dayanışma, beraberlik gibi ortak tarihi değerlerimizi koruyarak, başta varlık sebebimiz Galatasaray Lisesi olmak üzere tüm Galatasaray kurumlarının ismini yüceltmek en önemli hedefimiz olacak’’ dedi.

    1971 İzmir doğumlu olan Fidel Berber, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Berber, Fransızca ve İngilizce biliyor.

    2021-2023 döneminde görev yapacak Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in ekibi şu isimlerden oluşuyor:

    YÖNETİM KURULU:

    Başkan: Fidel Berber

    Başkan Vekili: Haluk Camcı

    Genel Sekreter: M. Tolga Özbabacan

    Muhasip Üye: Berk Kutengin

    Veznedar Üye: İhsan Mannaslar

    Nurperi Gazioğlu

    Vecihi Tokuç

    Haluk Levent Nurten

    Yalçın Erüs

    YÖNETİM KURULU YEDEK

    Pınar Altuğ Tüfekçioğlu

    Yasin Cem Kandemir

    Damla Çay

    Ezgi Şirin Balkan

    Mehmet Ali Tanrıkulu

    DENETLEME KURULU

    Başkan Eray Yanbol

    Bşk. Yrd. Deniz Gün Enön

    Elif Bilge Eder

    DENETLEME KURULU YEDEK

    Aliyar Dengiz

    Ared Pontioğlu

    Faruk Emre Kocuk

    SİCİL KURULU

    Başkan Cem Ergün

    Bşk Yrd. Merve Gürkaynak

    Mine Turalı

    SİCİL KURULU YEDEK

    Ceyda Tonguç Üçer

    Işıl Yılmaz

    Efe Tokdemir

    DİSİPLİN KURULU

    Başkan Yalçın Çakalır

    Bşk. Yrd.  Metin Sinan Aslan

    Ümit Özdemir

    İlhan Tüzün Eray Yazgan

    DİSİPLİN KURULU YEDEK

    Lale Özkut

    Atilla Demircioğlu

    Moşe Haleva

    Burcu Nemutlu Çirkin

    Selim Yavuz

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